Die Causa Novak Djokovic: Eine Corona-Farce mit vielen Facetten

Djokovic war die Einreise nach Australien verweigert worden, weil die Behörden trotz einer Ausnahmegenehmigung sein Visum beanstandet hatten.

Das Endspiel

Es ist das erste Endspiel für Novak Djokovic in diesem Jahr, allerdings findet es nicht auf dem Centercourt, sondern im Gerichtssaal statt. Im Commonwealth Law Courts Building von Melbourne, nur rund drei Kilometer von der Rod Laver Arena entfernt, entscheidet sich ab Montagvormittag, ob der 34 Jahre alte Serbe in diesem Jahr überhaupt am Grand-Slam-Turnier teilnehmen darf. Dort, wo der Weltranglisten-Erste bereits neun Mal triumphieren konnte und sich in die Herzen der ihm inzwischen eher kritisch gegenüberstehenden australischen Tennis-Fans gespielt hat.