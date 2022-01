Die Hintergründe: Warum Tennis-Superstar Djokovic abgeblitzt ist

Was schon in der Nacht auf den 6. Jänner am Flughafen in Melbourne passierte, könnte man bei uns leger als „Bund sticht Länder“ formulieren. Australische Bundesbehörden verweigerten der Nummer eins trotz der vorgelegten Dokumente samt Visum die Einreise. Diese wurde anderen Spielern gewährt, die wie Djokovic nicht geimpft sind. Und wenn Djokovic in den jüngsten sechs Monaten zum zweiten Mal (nach Sommer 2020) mit dem Virus infiziert wurde, würde es ebenso keine Diskussionen geben.