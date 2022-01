Causa Djokovic: Ein Corona-Theater, bei dem es nur Verlierer gibt

Verlierer Nummer zwei: Die australischen Behörden

Die Behörden haben dem Serben das Visum entzogen, weil Djokovic die Einreisebestimmungen nicht erfüllt. Wenn das einem unbekannteren Spieler passiert, säße dieser längst im Flieger zurück nach Dubai, von wo Djokovic kam. Jetzt darf er zumindest bis Montag in Australien bleiben, in einem Hotel, in dem die Kosten wohl so hoch sind, wie die Pensionen mancher Australier. E bekommt die Chance auf eine Anhörung. Wenn es das Wort Kniefall nicht gegeben hätte, hätte man es nun erfunden.