Tennis-Star Djokovic darf ungeimpft bei Australian Open starten

Die Entscheidung ist gefallen, und sie wird wohl für Diskussionen sorgen. Tennis-Star Novak Djokovic wird bei den Australian Open mit am Start sein. Das teilte der Serbe am Dienstag auf den sozialen Medien mit. Er erhielt demnach für die Reise nach Australien eine Spezialbewilligung. Was auch darauf hindeutet, dass der 20-fache Grand-Slam-Sieger noch ungeimpft ist.

Denn eine Einreise ist nur geimpft oder mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung möglich. Eine derartige Bewilligung muss von zwei Expertenteams geprüft und genehmigt werden.