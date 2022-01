Tennis-Star Novak Djokovic wird nicht aus Australien abgeschoben

Der Serbe Novak Djokovic ist aktuell der beste Tennisspieler der Welt. Er will demnächst bei dem großen Tennis-Turnier Australian Open mitmachen. Dafür hat er eine Ausnahme-Erlaubnis bekommen. Um nach Australien einzureisen, muss man nämlich eigentlich gegen das Corona-Virus geimpft sein. Djokovic ist aber nicht geimpft. Deshalb haben ihm die Behörden in Australien nicht erlaubt einzureisen und wollten ihn wieder abschieben.

Djokovic hat dagegen vor Gericht Einspruch erhoben und am Montag gewonnen. Ob Djokovic an den Australian Open teilnehmen darf, ist aber weiter unklar. Die Regierung in Australien überlegt nämlich weitere Schritte, um Djokovic den Aufenthalt in Australien zu verweigern.

