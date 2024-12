Nach der Fußball-WM: Wie Saudi-Arabien Katar überholt hat

Krieg und Terror: Weit unter dem Radar der westlichen Medien führt Saudi-Arabien immer noch einen Stellvertreterkrieg im Jemen – mit Tausenden zivilen Opfern. Eigentlicher Gegner: Iran. Zudem gilt Riad als Finanzier von internationalen Terrororganisationen

Frauenrechte: Die Rechte von Frauen sind stark eingeschränkt. Es dauerte bis 2021, bis Frauen selbst Auto fahren durften. Arztbesuche, Reisen und Arbeit sind oft nur mit Erlaubnis des männlichen Vormunds möglich

Gastarbeiter: Wie in Katar sind auch in Saudi-Arabien viele Arbeiter und Arbeiterinnen aus Ländern wie Indien, Bangladesch und Pakistan beschäftigt. Auch hier gilt das im Rahmen der WM in Katar so oft kritisierte "Kafala"-System, das die Arbeitnehmer in eine gefährliche Abhängigkeit treibt. Es wurde zwar im Rahmen der Vision 2030 reformiert, die Bedingungen für die Gastarbeiter sind aber weiterhin unwürdig

Todesstrafe und Mord: Kritiker werden mundtot gemacht oder exekutiert. Die Zahl der politischen Häftlinge ist unbekannt, Hunderte sind zum Tode verurteilt