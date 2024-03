Warum die Formel 1 wegen des Ramadans am Samstag ihr Rennen fährt

Die Formel-1-Fans müssen sich auch an diesem Wochenende auf einen ungewöhnlichen Zeitplan einstellen. Nach der Qualifikation am Freitag wird der Grand Prix in Saudi-Arabien bereits am Samstag (jeweils 18.00 Uhr/live ORF1) gefahren. Auch in der Vorwoche in Bahrain wurde das Hauptrennen nicht am Sonntag, sondern schon einen Tag früher ausgetragen.