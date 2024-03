Causa Horner: Auch die Zukunft der Formel 1 steht auf dem Spiel

Es ist natürlich langfristig nicht unklug gewählt gewesen, dass die Frauen-Motorsportserie "F1 Academy" ausgerechnet an diesem Freitag, dem Weltfrauentag, in Saudi-Arabien in die neue Saison startet.

Nun, kurz vor dem Auftakt, lässt sich jedoch sagen: Es kann keinen schlechteren Zeitpunkt geben für eines der Prestigeprojekte der Formel 1, das in seinem zweiten Jahr nun auch die offizielle Unterstützung der zehn Rennställe genießt.

Derzeit sorgt die Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner für internationale Schlagzeilen - und zwar nicht nur in den Sportrubriken der Medienhäuser.