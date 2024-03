Illegale Einmischung: Untersuchungen gegen den Verbandspräsidenten

Die FIA zeigte sich in einem weiteren Statement an die Nachrichtenagentur AP betrübt und besorgt, dass die heikle Angelegenheit "ohne vorherige Genehmigung" den Medien zugespielt worden sei. Ben Sulayem selbst äußerte sich bisher nicht.

Der Wirbel um den obersten Regelwächter trifft die Formel 1 zur Unzeit. Schon das Auftaktrennen in Bahrain in der Vorwoche geriet zur Nebensache, weil der Skandal um Red-Bull-Teamchef Christian Horner eskalierte. Der Brite war gerade in einer internen Untersuchung vom Vorwurf unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin freigesprochen worden, da brachten ihn anonyme Mails mit angeblichen Details der Affäre erneut schwer in Bedrängnis.

Auf dem Stadtkurs in Jeddah dürfte nun neben Horner auch Ben Sulayem unangenehme Fragen beantworten müssen. Hat er tatsächlich veranlasst, dass eine Zeitstrafe gegen Alonso zurückgenommen wurde? Und hat er den FIA-Kontrolleuren in Las Vegas wirklich nahegelegt, der Strecke auch ohne echten Grund die Zulassung zu verweigern?