Saudi-Arabien wird Ausrichter von Winterspielen

Saudi-Arabien hat ein typisches W├╝stenklima mit Temperaturen um die 50 Grad im Sommer und kaum Niederschl├Ągen. Im Winter kann es zwar bis zu Null Grad haben, doch Schnee f├Ąllt selbst in den Bergen im Nordwesten des Landes nicht.

Die Winterspiele Asiens werden seit 1986 alle vier Jahre ausgetragen. Dabei wird nicht nur alpin Ski gefahren, sondern gibt es auch Langlauf-Bewerbe, Biathlon und Eishockey zu sehen. Bisher wurden die Spiele etwa in Japan, S├╝dkorea und Kasachstan abgehalten. Eine Skipiste in Saudi-Arabien gibt es bislang nur in einer Halle in der Hauptstadt Riad - mit ausschlie├člich Kunstschnee, versteht sich.