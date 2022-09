ÖSV-Chefcoach: "Ohne Skihalle werden wir ein Riesenproblem kriegen"

Die Hitzeperiode der letzten Wochen bringt die Verantwortlichen beim Skiverband ordentlich ins Schwitzen. Um den Sportlern eine adäquate Vorbereitung auf den Winter zu ermöglichen, wurden im August sämtliche Teams zum Skitraining nach Südamerika gekarrt.

Im fernen Chile und Argentinien fanden sie jene Pistenverhältnisse vor, die in Mitteleuropa im Spätsommer in Zukunft wohl nur mehr Schnee von vorgestern sind. „Es wird uns nicht erspart bleiben, in den nächsten Sommern in Südamerika zu trainieren“, prophezeit Herbert Mandl.