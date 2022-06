900.000 Euro mehr Treibstoffkosten: Warum der ÖSV dennoch Millionen investiert

Wer sich im Hochsommer an die Spuren des Winters heftet, der kommt weit herum. Die Suche nach dem Schnee, dem Weißen Gold der Alpinsportler, führt die ÖSV-Athleten in diesen Wochen an die entlegensten Winkel der Erde.

Narvik im nördlichsten Zipfel von Norwegen, Ushuaia im südlichsten Teil von Südamerika, Lake Tekapo im entlegenen Neuseeland – der ÖSV lässt nichts unversucht, um seinen Sportlern die besten Rahmenbedingungen zu ermöglichen und den Ruf Österreichs als Skination Nummer eins zu behaupten.