ÖSV-Kritik am FIS-Chef: "Muss verstehen, wie ein Verband funktioniert"

Dazu wundert man sich nicht nur beim ÖSV, dass Johan Eliasch offenbar immer noch als Geschäftsführer der Head-Gruppe firmiert, obwohl die FIS angekündigt hatte, dass er dieses Amt ruhend stellen würde. „Das ist nicht vertrauensbildend“, moniert Christian Scherer.

Kann der Streit um die Rechte so weit eskalieren, dass die FIS rebellierenden Verbänden wie dem ÖSV die Weltcuprennen streicht?

Theoretisch ja, „denn die FIS sitzt am längeren Ast“, wie Generalsekretär Scherer festhält. Aber so weit sollte und wird es wohl auch nicht kommen. „Denn was würde es heißen, wenn in Österreich, der Schweiz und anderen Ländern keine Weltcupbewerbe mehr stattfinden? Dann hätte die FIS zwar die Rechte im Haus, aber ein Produkt, das keinen Wert hat“, sagt Scherer. Zuletzt war sogar schon von einer Abspaltung und Installierung einer eigenen Rennserie zu hören. „So ein Drohszenario kann nur der letzte Ausweg sein.“