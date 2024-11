Formel-1-Champion Verstappen war auch beim Feiern weltmeisterlich

Immer wieder musste Max Verstappen die vier Finger in die Kameras halten. Und damit meinte er nicht die Anzahl der Biere, die er in einer langen Nacht in Las Vegas schlürfte wollte.

Der neue und alte Weltmeister verstand es, in der Party-Stadt zu feiern. „Jetzt stehe ich hier als viermaliger Weltmeister der Formel 1. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich muss heute nicht mehr fahren“, sagte er lachend und gönnte sich das nächste Bier. Sein Entdecker, Förderer und Intimus Helmut Marko kündigte an: „Wir wären nicht Red Bull und wir wären nicht in Las Vegas, wenn wir jetzt ins Bett gingen.“