Formel-1-Weltmeister! Jackpot für Max Verstappen in Las Vegas

Als Hollywood-Star Sylvester Stallone die Karierte Flagge schwenkte, war die Weltmeisterschaft entschieden. Drei Rennen vor Schluss zog Max Verstappen einen Schlussstrich unter alle Diskussionen. Der Niederländer ist zum vierten Mal in Serie Weltmeister. Verstappen liegt in der WM-Wertung nun 63 Punkte vor Lando Norris und ist in den verbleibenden zwei Rennen nicht mehr einzuholen.

Der Sieg auf dem Stadtkurs ging überlegen an George Russell . Der Brite war mit seinem Mercedes aus der Poleposition gestartet. In den ersten Runden konnte er sich erfolgreich gegen Ferrari-Mann Charles Leclerc durchsetzen; letztlich fuhr er ungefährdet seinem dritten Rennsieg entgegen.

Die Silberpfeile waren überraschenderweise das überlegene Team in Las Vegas. Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton kam mit dem zweiten Mercedes auf Rang zwei - und das von Startplatz zehn. Der Altmeister war einer der ersten Gratulanten für Verstappen. Danach sprach er von "einem der besten Autos, die ich je hatte". Für Mercedes war es der 60. Doppelsieg in der Geschichte der Formel 1. Nur Ferrari gelang dieses Kunststück noch öfter.

Diesmal kamen die Ferrari-Piloten auf die Ränge drei und vier: Carlos Sainz kam knapp vor Charles Leclerc ins Ziel.

In den verbleibenden zwei Rennwochenenden in Katar (1. Dezember), wo auch der letzte Sprint des Jahres auf dem Programm steht, und Abu Dhabi (8. Dezember) geht es damit nur noch um den Gewinn der Konstrukteurswertung. In dieser baute Ferrari seine Führung auf McLaren und Red Bull Racing in Las Vegas aus.