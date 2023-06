Rapid erleichtert, aber: "Das darf nicht unser Anspruch sein"

Rapid steigt nun erst am 10. August in den Europacup ein. Zwei Runden gilt es in der Conference-League-Qualifikation zu überstehen, um in die Gruppenphase zu kommen. Mit einer Leistung wie in Klagenfurt wird das nicht gelingen. Trainer Zoran Barisic beschwichtigte im Sky-Interview: „Wir wissen, was zu tun ist, was die nächsten Steps sind.“