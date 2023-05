Neuer Vertrag befördert das größte Rapid-Talent in den Profi-Kader

Sportdirektor Markus Katzer sagt: „Die Statistik von Zivkovic in den letzten zwei Jahren spricht eine eindeutige Sprache und unterstreicht, welch hohe Qualitäten er besitzt. Jovan ist gerade einmal 17 Jahre jung und steht erst am Anfang seiner Karriere, deshalb wollen wir ihn behutsam an die erste Mannschaft heranführen. Er ist ein Diamant, der noch geschliffen gehört und dafür sind wir als Verein, aber auch er selbst als Spieler, verantwortlich.“

Variabler Stürmer

Beim Nationalteam wechselte Zivkovic von Serbien zum ÖFB und traf seither für die U-16 und die U-17 von Österreich.

Am liebsten kommt der Hoffnungsträger als Mittelstürmer, hängende Spitze oder am linken Flügel zum Einsatz.