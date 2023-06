Quali-Gruppe: Lustenau brachte sich mit einem Kantersieg in Schwung

Der WAC sind zumindest nach zehn Runden Erster der Quali-Gruppe, drehte beim Absteiger Ried die finale Partie. In der ersten Hälfte spielte vorwiegend Ried, das per Elfmeter durch Lang. Der WAC zeigte eine Reaktion, zunächst Trainer Schmid mit vier Wechseln, dann die Mannschaft mit zwei Toren durch Baribo, der den Kärntnern damit den Heimvorteil im Spiel am Montag gegen Lustenau beschwerte.