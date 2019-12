Das war das Sportjahr 2019, Teil I: Doping-Skandal in Seefeld

18.-20. Bei den Lauberhornrennen in Wengen schlagen der Kärntner Marco Schwarz in der Kombination und der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr in der Abfahrt zu. Der Franzose Clement Noel holt sich den Slalom vor Manuel Feller und Marcel Hirscher.

18./19. Der Steirer Franz-Josef Rehrl genießt zum Auftakt des "Triple" der Nordischen Kombinierer in Chaux-Neuve das Gefühl seiner ersten zwei Weltcupsiege. Der "Nordic Triple"-Gesamtsieg geht an Mario Seidl.

18. Janine Flock wird in Innsbruck-Igls Skeleton-Europameisterin.

20./26./27. Stefan Kraft beendet mit Platz eins in Zakopane die seit seinem Erfolg am 26. März 2017 in Planica andauernde Sieglos-Serie der ÖSV-Skispringer. In Sapporo legt er gleich noch zwei Erfolge nach.