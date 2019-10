Der ÖFB und die EM-Quali: Die große Chance nach dem Fehlstart

Apropos Qualität, die für die Foda-Elf sprechen sollte. Baumgartlinger: "Wir sollten auf uns schauen und keine Gründe suchen, weshalb die Aufgabe für uns leichter werden könnte. Wir haben seit dem Israel-Spiel eine große Konstanz in den Kader gebracht, daher greifen die Automatismen gut."

Aber wie gut können die Automatismen am Donnerstag greifen. Es drohen drei Ausfälle gegenüber dem Sieg gegen Lettland und dem Remis in Polen. Rechtsverteidiger Stefan Lainer fehlt sicherlich, hinter den Einsätzen von David Alaba (Haarriss in einer Rippe) und Konrad Laimer (Schmerzen in den Adduktoren) stehen Fragezeichen. Ob die Beiden in der Startelf stehen werden, könnte sich erst knapp vor Spielbeginn entscheiden. "Wir haben im Juni und im September Ausfälle kompensiert", betonte Baumgartlinger. "Und auch jetzt ist es möglich." Teamchef Franco Foda setzt bei Alaba auf dessen Körpergefühl: "Die letzte Entscheidung liegt bei David, sein Einsatz ist vom Schmerz abhängig."