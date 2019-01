Paris Sieger der Kitz-Abfahrt, Kärntner Striedinger am Stockerl

Der Veranstalter der Hahnenkammrennen sieht sich mit Unmutsäußerungen von Fans in den Social Media konfrontiert. Der Grund: Die Umstellung des Programms wegen der Wetterlage und die damit verbundene Tatsache, dass gekaufte Tickets für den jeweiligen Veranstaltungstag und nicht für die Disziplin gültig sind. Die Verantwortlichen bleiben gelassen: Im umgekehrten Fall wäre die Aufregung größer. Konkret bedeutet dies: Wer etwa Karten für die Abfahrt am Samstag gekauft hat, muss nun mit dem Slalom vorlieb nehmen. Wer hingegen den Super-G am Freitag sehen wollte, kommt nun in den Genuss der Streif-Abfahrt.