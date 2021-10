Der große Öko-Check: Ist Österreich ein Umweltmusterland?

Es ist nicht selten, dass Selbst- und Fremdbild auseinanderdriften. So auch jüngst bei der Einschätzung der ökosozialen Steuerreform. Während die Regierung von einer „echten Reform“ und „ökologischen Wende“ sprach, waren Experten, Interessensvertreter und Umweltschützer nicht ganz so euphorisch.

Die CO 2 -Bepreisung von 30 Euro pro Tonne sei zu niedrig, um einen Lenkungseffekt zu erwarten, meinte etwa das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Und umweltschädliche Subventionen und Ausnahmeregelungen wie das Dieselprivileg seien nicht abgeschafft worden, kritisieren WWF und Global2000. Zumindest Wirtschaftskammer und Industrie zeigten sich zufrieden.

Problemkind Verkehr

Fakt ist, Österreich hat ein Klimaschutzproblem namens Verkehr. Er ist Hauptverursacher der Treibhausgas-Emissionen, und diese wiederum steigen seit Jahren. Nur im Pandemiejahr 2020 gab es einen leichten Rückgang. Hier den Hebel in Form eines CO 2 -Preises anzusetzen, mache also durchaus Sinn, sagen Umweltschutzorganisationen. Auch im Hinblick auf die Klimaziele, die im November beim Klimagipfel in Glasgow wieder Thema sein werden. Bis 2100 soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Europa will bis 2050 klimaneutral werden, Österreich bis 2040.