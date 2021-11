Wie gut ist unser Gesundheitssystem?

Zu wenig Geld fließt laut Pilz in Psychotherapie und Psychiatrie sowie vor allem in die Prävention. Letztere macht nur 2,1 Prozent der Gesundheitsausgaben aus. Ein Ausbau der Vorsorge würde andere Bereiche entlasten. Das sieht auch Gesundheitsökonom Czypionka so. „Wir sollten etwa Diabetiker früh behandeln, damit gar nicht erst Folgeerkrankungen auftreten.“ Ein Ausbau der Prävention könnte auch verhindern, dass Österreich unter den europäischen OECD-Mitgliedsländern nach wie vor die höchste Amputationsrate nach Diabetes-Komplikationen aufweist.

Ein großes Problem sieht der Experte außerdem in der Fragmentierung, also der Vielfalt an Institutionen und Finanzierungszuständigkeiten im Gesundheitswesen. Manches regelt der Bund, manches regeln die Länder oder die Sozialversicherung. Der daraus resultierende Koordinations- und Kommunikationsaufwand mache es vor allem für chronisch Kranke schwer.