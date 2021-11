Landärzte: Druck auf Faßmann steigt weiter

Diese Stipendien stehen auch auf der Tagesordnung, wenn sich am Donnerstag die Gesundheitsreferenten der Bundesländer in Innsbruck treffen, wobei ein Teil per Video dazu geschaltet sein wird. Man geht davon aus, dass dieser Punkt wieder einstimmig beschlossen werden wird. Genauso wie der 8-Punkte-Plan für mehr Landärzte, der in Niederösterreich ausgearbeitet worden ist.

Damit die Stipendien rasch Wirkung zeigen, sollte überlegt werden, diese auch all jenen zugängig zu machen, die bereits studieren – wenn sie sich für eine Landarztpraxis entscheiden. So das Ansinnen von Eichtinger.Die morgige Abstimmung ist nicht das erste Mal, dass sich die Bundesländer mit dem Problem der in vielen Gemeinden fehlenden Ärzte beschäftigen.

Nach dem Stipendium will man weiters durchsetzen, dass eine Landarztquote eingeführt wird.