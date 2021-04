ÖGK will Medizin-Studienplätze bei Karrierewunsch "Landarzt"

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) fordert angesichts des zunehmenden Hausärzte-Mangels vor allem am Land die Einführung einer "Landarztquote" beim Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium. Arbeitnehmerobmann Andreas Huss kritisiert außerdem die rigide Zulassung zum Studium (auf einen Studienplatz kommen zehn Bewerber) und zu früh einsetzende Spezialisierungen, wodurch es trotz eines Rekords an öffentlich ausgebildeten Ärzten zu wenig Allgemeinmediziner gebe.

"Wenn die medizinischen Universitäten bekannt geben, dass sie nur 1.740 Studienplätze für die 17.823 angemeldeten BewerberInnen haben und gleichzeitig das öffentliche Gesundheitssystem Probleme hat, den Bedarf zu decken, zeigt das einen immensen Reformstau", so Huss am Mittwoch in einer Aussendung. Das aktuelle Aufnahmeverfahren führe dazu, dass es nur wenige Studentinnen und Studenten aus nicht-akademischem Elternhaus gebe (in Wien seien es 30 Prozent). 56 Prozent der Bewerber hätten zuletzt kostenpflichtige Vorbereitungskurse für den Tests besucht. Durchschnittliche Kosten: 655 Euro. "Die Bewerbung zum Medizinstudium wird somit auch immer mehr zur finanziellen und sozialen Hürde."