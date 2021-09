Ein Landarzt verzweifelt an der Impf-Bürokratie

Das kam so: Weil in Niederösterreich die Impfstraßen mit 15. August geschlossen haben, konnten sich Hausärzte bei der Impfkoordination, dem Notruf NÖ, als Impfärzte melden. Busch hat mitgeteilt, er könnte mit seinem Team an sechs Montagen je 300 Termine schaffen. Das ergäbe bis Mitte September in Summe 1.800 Stiche. Theoretisch.

Tatsächlich haben sich für diesen Zeitraum aber nur 81 Personen angemeldet. Ungeachtet dessen schickte ihm die Impfkoordination für den ersten Impftag 48 Fläschchen – also Dosen für rund 300 Personen. In der Woche darauf stand die nächste Lieferung von 48 Fläschchen an.