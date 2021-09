Corona: Ist es sinnvoll, auf einen klassischen Totimpfstoff zu warten?

Einerseits sei das SARS-CoV-2-Virus „für uns alle“ neu. Andererseits liegen bei den bisher zugelassenen Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra Zeneca nach einem Jahr und Millionen Geimpften weltweit wesentlich mehr Erfahrungen vor, als bei einem ganz neuen Impfstoff, wie etwa von Novavax, dessen Zulassung in der EU heuer erwartet wird.

Noch ein Argument führt Wiedermann-Schmidt an: Bisher habe man nur über in China entwickelte und eingesetzte Totimpfstoffe Informationen. Sie schnitten in Tests viel weniger gut ab, als ihre modernen Pendants. „Es kommt bei den chinesischen Totimpfstoffen häufiger zu Impfdurchbrüchen und -versagen.“