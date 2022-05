Regierungsumbildung: Das ist das neue Team

Landwirtschaftsminister und damit der Nachfolger von Elisabeth Köstinger wird Norbert Totschnig.

Der 1974 geborene Osttiroler ist seit 1. August 2017 Direktor des Österreichischen Bauernbundes, also mit der heiklen Materie bestens vertraut.

Als Wirtschaftsminister folgt Arbeitsminister Martin Kocher auf Margarete Schramböck. Das heißt, Kocher wird einer Art "Superministerium" vorstehen, in dem Arbeit, Wirtschaft ressortieren. Auch die Tourismus-Agenden wandern aus dem Landwirtschaftsministerium zu Kocher.

Weil man derzeit in diesem Bereich besonders gefordert sei, wie Nehammer sagte, wird Kocher eine Staatssekretärin zur Seite gestellt. Das Amt der Tourismus-Staatssekretärin wird die Gesellschafterin und Mitgründerin der Loisium Gruppe, Susanne Kraus-Winkler, bekleiden.

Nehammer nannte Kocher einen "absolut erfahrenen Experten" im Bereich Arbeit und Wirtschaft.

Auch die Rolle von Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm wird aufgewertet. Zu ihr wandern die Zuständigkeit für den Zivildienst. Plakolm leiste einen wesentlichen Beitrag, damit die Interessen der Jugend ernstgenommen werden und die Jugend eine Stimme in der Regierung habe, sagte Nehammer.

Die Digitalisierung wandert wieder ins Finanzministerium. Dort wird Florian Tursky Staatssekretär für Digitalisierung.

Das größte Problem an den Veränderungen: Letztlich gehen zwei Frauen, ihre Ministerien übernehmen zwei Männer. Staatssekretäre sind formell keine Regierungsmitglieder und dem jeweiligen Minister, also in diesem Fall Kocher, weisungsgebunden.