Experte läuft zum Superminister für Arbeit und Wirtschaft auf

Ein typischer Vollblutpolitiker ist Kocher – zumindest in der Außenwahrnehmung – noch immer nicht. Er glänzt durch seine ruhige, sachorientierte Art und fällt nicht negativ als Hardcore-Ideologe auf. Doch der in Innsbruck studierte Verhaltensökonom war eben doch die längste Zeit seiner Berufslaufbahn „nur“ Wissenschaftler und Uni-Professor und muss in die großen Schuhe eines Superministers erst noch hineinwachsen.

Privat ist Kocher der Sohn zweier Skilehrer, der selbst Profi-Skifahrer werden wollte, aber in seiner Pongauer Heimat an seinen unmittelbaren Konkurrenten Hermann Maier und Michael Walchhofer scheiterte. Beim Studium in Innsbruck lernte er seine Frau kennen, mit der er seit 2003 verheiratet ist.

In seiner spärlichen Freizeit ist Kocher ganz Langstreckenläufer. Skifahren im Winter, Bergsteigen im Sommer runden das Programm des hochgewachsenen, sehr schlanken Ministers ab.