Wie Köstingers Rücktritt Nehammer überrumpelte

Vielmehr wollte Köstinger ihrer Ablöse in wenigen Wochen zuvor kommen. Unter den Partei-Granden war bekannt, dass Kanzler Karl Nehammer nach dem Parteitag am Samstag, als neuer Parteichef einen Umbau in der Partei und in der Regierung plant (der KURIER berichtete). Ein gutes Wahlergebnis sollte ihm Rückendeckung für die Neuaufstellung geben.

Köstinger wollte nicht als Ablösekandidatin gehandelt werden und preschte vor. In den Morgenstunden, am Montag, wurde Nehammer von Köstinger über ihren Schritt informiert. Mit diesem Schachzug wurden die Kanzler-Pläne durchkreuzt. Auf Nehammers Agenda stand in den kommenden Tagen eigentlich die Fokussierung auf seine Brandrede. Am Parteitag wollte er sein politisches Profil den ÖVP-Mitgliedern offenbaren. Stattdessen muss der Kanzler nun im Eilzugstempo ein neues Team bilden. Spätestens am Freitag muss Nehammer neue Regierungsmiglieder aufgestellt haben.