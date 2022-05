Allzeit-Tiefstand: Nehammers Personalproblem in der Regierung

„Die ÖVP-Minister haben vor dem Parteitag eigentlich einen Allzeit-Tief erreicht. Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, hatten sie ein Allzeit-Hoch, damals mit fast täglichen Pressekonferenzen der Regierung, nahm die Bevölkerung der Regierung ab, dass sie wissen, was sie tun. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch die Grünen schneiden nicht gut ab, wenn auch noch immer besser als die ÖVP-Minister“, erklärt Meinungsforscher und OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.



Jene ÖVP-Spitzenpolitiker, die ohnehin in den vergangenen Monaten schlecht abgeschnitten haben, würden weiter an Vertrauen verlieren. „Aus meiner Sicht setzt sich da auch ein anderer Trend fort, nämlich die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Es gibt ja 70 bis 75 Prozent der Österreicher, die die ÖVP nicht wählen, und die bewerten ÖVP-Politiker schon fast reflexartig schlecht.“

Wie soll es weitergehen?

Nur: Was soll der ÖVP-Chef machen? Soll er sich an den Umfragen orientieren? „Das hat zwei Aspekte. Erstens ist es ein beliebtes Ritual, in solchen Situationen ein, zwei Köpfe auszutauschen. Weil das funktioniert. Mag sein, dass das nur ein Etikettenschwindel ist und nur die Oberfläche streift. Aber dennoch ist es ein bewährtes Mittel, das funktioniert.“



Bachmayer sieht aber ein anderes Problem für die Kanzlerpartei. „Wir haben derzeit eine massive Krisensituation, fast mehr als zu Beginn der Pandemie, die jetzt ja abebbt. Das betrifft vor allem die Teuerung, die Menschen tun sich immer schwerer, den Alltag leisten zu können. Dazu kommen sehr reale Ängste zum Krieg und den Kriegsfolgen. Im Normalfall stehen die Menschen in so schwierigen Zeiten hinter der Regierung, weil sie klare Vorgaben, ja Kommandos hören wollen. Aus meiner Sicht bräuchte es einen großen Strategiewechsel, mit dem das Führungsverhalten wird deutlich sichtbar gemacht wird. Dem Nehammer würde man das glaube sich schon zutrauen, dass er das kann.“