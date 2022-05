Ein Bauernbündler, der keine Angst vor der grünen Übermacht hat

Das Mega-Thema Klimawandel hat die Aufgaben eher verkompliziert als erleichtert. Denn in der Klimakrise spielen die Bauern eine paradoxe Doppelrolle: Auf der einen Seite sind sie durch extreme Wetter-Ereignisse wie Dürren schon jetzt vielfach die existenziell Leidtragenden der Klimakrise.

Und gleichzeitig tragen einzelne Landwirte mit der Art und Weise, wie sie arbeiten (Bodenverdichtung durch schweres Gerät, Massentierhaltung etc.) das Ihrige dazu bei, dass der Klimawandel vorangetrieben wird.

Beim Koalitionspartner wird die Kür des 47-jährigen Christdemokraten übrigens gelassen registriert. Und das liegt zu einem guten Teil an seiner Vorgängerin: Regierungsintern galt es zuletzt als offenes Geheimnis, dass Elisabeth Köstinger ihr grünes Gegenüber, Leonore Gewessler, vor allem als eine Zumutung empfunden hat. Um das zu verstehen, muss man wissen: Ehe Gewessler Ministerin wurde, war sie Chefin von Global 2000 und damit von jener NGO, von der Köstinger über Monate mit Adjektiven wie „konzept- und planlos“ bedacht wurde.

Dass sich Totschnig durch kritische oder machtbewusste Grüne provoziert fühlen könnte, kann ausgeschlossen werden. Der Grund: Totschnig ist stellvertretender ÖVP-Klubchef in Wien-Neubau. Und damit ausgerechnet in jenem Bezirk, in dem Grüne mit 44 Prozent regieren.