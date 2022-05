Susanne Kraus-Winkler: Hotelierin wechselt auf die Regierungsbank

Die derzeitige Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer wuchs als Tochter einer Familie auf, die seit mehreren Generationen im Marchfeld in Niederösterreich Gastronomie, Landwirtschaft und später auch Hotellerie betrieben hat. Schon während des Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) arbeitete Kraus-Winkler im elterlichen Betrieb in Großenzersdorf bei Wien mit.

Später führte sie das Vier-Sterne-Hotel samt Restaurant selbst, bevor sie ab 1999 als Geschäftsführerin das Hotel City Club Vienna in Vösendorf in Niederösterreich leitete.