Florian Tursky: PR-Profi aus dem Cartellverband klettert Karriereleiter hoch

Durchaus mit türkisen Ansätzen tüftelte der studierte Kommuniaktionswissenschafter an Plänen, wann sein Chef welche Themen setzen könnte. Dem ersten Anschein nach hätte der Tiroler wohl auch in der Kurz-Truppe Platz finden können. Er pflegte aber niemals deren harte Gangart, die als „Message Control“ berüchtigt wurde.

Im Wahlkampf zog Tursky kaum weniger die Fäden, als es die VP-Parteizentrale tat. Der karrierebewusste Innsbrucker wurde für seinen Einsatz belohnt. Nach den für Platter erfolgreich geschlagenen Wahlen, bei denen die VP um fünf Prozent auf 44,3 Prozent zulegen konnte, stieg Tursky zum Büroleiter des Landeshauptmanns auf.

In dieser Funktion wollte er sich zwar noch mehr auf Strategiefragen konzentrieren. Doch dann kam Corona. Ischgl und ganz Tirol wurden zum Hotspot und Platter geriet massiv in die Kritik. Alle schönen PR-Pläne waren obsolet. Tursky musste vielmehr Krisenfeuerwehrmann spielen, was mehr schlecht als recht gelang. Das Tiroler Pandemiemanagement kam nicht mehr aus der Defensive.