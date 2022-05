Nach Ministerinnen-Abgang: Zwei Männer in der Poleposition

Noch gibt es keine Bestätigung, wer den beiden Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck nachfolgen soll. Die eine dürfte sich freiwillig zurückgezogen haben, die andere nicht ganz so freiwillig. Klar ist aber, dass ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer gehörig unter Zeitdruck steht, will er doch bis spätestens zum Parteitag am Wochenende sein neues Team abfeiern lassen.

Kocher als Gewesslers Gegenspieler

Am öftesten wird jene Variante ventiliert, wonach Arbeitsminister Martin Kocher, zuvor Professor für Verhaltensökonomik mit Anwendungen in der Wirtschaftspolitik, zusätzlich Wirtschaftsminister werden soll. Seine Agenden sollten demnach um den Tourismus erweitert werden, um ihn zu einer Art Superminister machen zu können.



Dieses Attribut hat bisher Leonore Gewessler, die sich Klimaschutzministerin nennt, aber mit den Agenden für Energie, Verkehr, Infrastruktur, die Bundesbahn und die Umwelt über ein Riesenressort bestimmt.



Folgt Bauernbundchef Norbert Totschnig auf Köstinger?



Ganz neu ist der Name von Norbert Totschnig. Der 1974 geborene Osttiroler ist seit 1. August 2017 Direktor des Österreichischen Bauernbundes, also mit der heiklen Materie bestens vertraut. Da wäre er wohl auch gar nicht verstimmt, nicht mehr über die Tourismusagenden verfügen zu können, sollten diese zu „Superminister“ Kocher wandern.

Das größte Problem an den neuen Spekulationen: Letztlich gehen zwei Frauen und kommen zwei Männer. Das wird etwa Elisabeth Pfurtscheller wenig schmecken, sie ist aktuell die Frauensprecherin im ÖVP-Klub.



Zudem hätte die ÖVP eine Ministerin zu wenig nominiert, und damit noch das Recht für eine oder einen weiteren Minister, dafür müssten aber andere ÖVP-Minister Kompetenzen aus ihren Ressorts hergeben. Die Grünen werden das mit großer Sicherheit nicht tun und können sich auf den Koalitionsvertrag berufen.