Mahrer: „Europa muss ein Venedig-Schicksal erspart bleiben“

Um bei dem Bild zu bleiben: Wo sät Österreichs Wirtschaft im Ausland?

Wir säen als Wirtschaftskammer die ganze Zeit. Wir wollen der Republik mit gutem Beispiel vorangehen. Mein Vorgänger Christoph Leitl hat schon gezeigt, dass wir Effizienz seitens der Unternehmer einfordern und selbst vorleben müssen. Das tun wir, indem wir mit 1.1. die Mitgliedsbeiträge gesenkt haben. Ein Entlastungsvolumen von 100 Millionen Euro. Damit ich mir das Zukünftige leisten kann, muss ich anderes über Bord werfen.

Wo sparen Sie?

Wir redimensionieren oder schließen Außenwirtschaftsbüros in Europa und bauen in Asien aus. Padua und Straßburg werden geschlossen und bei Frankfurt wird noch evaluiert. Wir investieren in Vietnam, weil es das am meisten boomende Land indochinesischen Raum ist. Wir betreuen derzeit von Bangkok aus Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha und Vietnam. In Vietnam wird sich das Bruttoinlandsprodukt von 200 auf 400 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Deshalb werden wir in Ho-Chi-Minh-City, wo die größten Business-Parks sind, im Mai eine eigene Außenstelle eröffnen um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Betriebe auf den Wachstumsmärkten anzubieten.

Zurück nach Österreich. Was sagen Sie zum Konflikt der ÖVP mit der Caritas?

Die Caritas ist, so wie andere gemeinnützige Einrichtungen in Österreich, eine wichtige Institution. Nicht wegzudenken im Bereich der Erbringung sozialer Dienstleistungen. Die andere Frage ist: Wer zündet welche innenpolitische Debatte zu welchen Themen an? In einer Demokratie ist das allen unbenommen, aber man sollte schon immer das Hauptaugenmerk darauf richten, dass in der Debatte etwas weitergeht und dass da keine ideologischen Grabenkämpfe betrieben werden.