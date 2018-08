Karas und Fischler für Asylwerber in Lehre - und gegen ÖVP-Linie

„ Österreich braucht dringend Facharbeiter. Diese auszubilden, aber dann auch zu beschäftigen, liegt im ureigenen Interesse unseres Landes", sagt Fischler. Dass Bildung die beste Starthilfe ist und die duale Ausbildung in Österreich dafür besonders geeignet ist, findet Molterer - und fügt hinzu: "Egal, ob sie bei uns bleiben können oder in ihre Heimat zurückkehren bzw. zurückkehren müssen."

79 Prozent gegen Abschiebung

Mittlerweile unterstützen laut Landesrat Anschober mehr als 700 Unternehmen seine Initiative. Dazu kommen 95 Gemeinden - in 54 Gemeinden mit ÖVP-Bürgermeistern wurden Beschlüsse zur Unterstützung gefasst. Beschlüsse gibt es auch in den Wirtschaftskammern in Oberösterreich und der Steiermark.

Mit an Bord ist auch Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Sport wie Georg Kapsch, Chef der Industriellenvereinigung, Spar-Österreich-Boss Gerhard Drexel, Schauspieler Robert Palfrader und Ex-Skirennfahrer Hermann Maier.

Auch eine Umfrage des Insituts SORA zeigt, dass sich in Österreich 79% der Bevölkerung gegen die Abschiebung von Lehrlingen aussprechen. Unter den ÖVP-Wählern sind es laut Anschober sogar 87%.

"Es ist allerhöchste Zeit, dass auch Bundeskanzler Kurz das Problem zur Chefsache macht und bereit ist zum Gespräch über Lösungsoptionen. Das ist mein Appell, denn die Zeit drängt", betont Anschober.