Kampf gegen Fachkräftemangel: Was die Regierung plant

Mangelberufsliste wird erweitert:

Die Mangelberufsliste ist ein Faktor für die Rot-Weiß-Rot-Karte. Bei dieser wird nun zwischen einer Bundes- und einer Landesliste unterschieden.

Die Bundesliste wurde von 27 auf 45 Berufe aufgestockt – mit dabei ist jetzt der Kochberuf, nachdem der Tourismus seit Jahren geklagt hatte, in der Saison die offenen Stellen nicht ausreichend besetzen zu können.

Auf der neuen Bundesliste finden sich auch zahlreiche technische und Handwerker-Berufe, aber auch der Gehaltsverrechnner und der diplomierte Krankenpfleger.

… und auf Regionen zugeschnitten:

Die zweite Liste soll gezielt auf die Bedürfnisse der Regionen eingehen. Dagegen ist die Gewerkschaft monatelang Sturm gelaufen: Befürchtet wurde, dass gewisse Regionen von ausländischen Arbeitskräften überschwemmt werden.

Auf dieser Liste sind nun maximal 300 Plätze pro Jahr verfügbar – viel ist das nicht. Zwei Bundesländer bekommen gleich gar keine Regionalliste, nämlich das Burgenland und Wien.

In der Kärntner Regionalliste steht nur ein Job: Der Maurer. In Oberösterreich hingegen sind es 18 an der Zahl, etwa Fleischer, Buchhalter und Zuckerbäcker. In Ländern mit starkem Tourismus steht der Kellner auf der Regionalliste.

„Die Anforderungen der Wirtschaft sind nicht überall gleich“, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP). Wien habe ganz eigene Bedingungen, „und wir können nicht zulassen, dass das Bild verfälscht und den Bedarf für alle Länder definiert.“