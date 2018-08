Wie es mit Asylwerbern in der Lehre weitergehen soll

Wie sieht die aktuelle Regelung zu Asylwerbern in Lehre aus und was hat die Regierung nun geplant?

Im Jahr 2012 hat der damalige Sozialminister Rudolf Hundstorfer via Erlass festgelegt, dass jugendliche Asylwerber eine Lehre beginnen dürfen - allerdings nur in jenen Sparten, in denen auch ein Mangel an Arbeitskräften entsteht. Der Grund dafür: Junge Ankömmlinge sollten nicht zum Nichtstun verdammt sein und lieber einer ordentlichen Tätigkeit nachgehen. Im ersten Jahr galt dies für alle Asylwerber unter 18 Jahren, 2013 erweiterte Hundstorfer seinen Erlass auf alle Flüchtlinge unter 25 Jahren.

Nun aber gibt es andere Pläne: Wie die Regierungsspitze angekündigt hat, wird dieser Erlass fallen. Das heißt, dass kein Flüchtling mehr eine Lehre beginnen darf, der keinen positiven Asylbescheid hat.