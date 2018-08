Chefs von Asylwerbern in Lehre: „Bilden ja nicht zum Spaß aus“

Der KURIER berichtete vor einigen Wochen auch über Amir, der in der Malerei Hauser in Linz eine Lehre als Maler macht. „Ich würde mir noch zwei oder drei Lehrlinge wie Amir wünschen“, sagte sein Chef da. Martina Gusenbauer arbeitet mit dem 25-jährigen Afghanen zusammen – und hat ein „gutes Gefühl“, wie sie sagt: „Ich gehe davon aus, dass er nicht abgeschoben wird. Er ist einer, der wirklich etwas erreichen will. Es wäre dumm, ihn gehen zu lassen.“ Und was, wenn doch? „Dann hat er wenigstens einen Lehrabschluss und in seinem Heimatland einen Vorteil.“

So sieht es auch Thomas Hofer vom Bergergut in Afiesl (OÖ). Sein Koch-Lehrling Samir, er stammt aus dem Nordirak, war nach dem ersten Negativbescheid extrem beunruhigt und habe schon überlegt, unterzutauchen. Auch wenn noch offen ist, wie es nach dem Lehrabschluss weitergeht, überwiegt momentan noch die Erleichterung, sagt Hofer: „Wir sind froh, dass Samir seine Lehre abschließen darf. Dann hat er etwas in der Hand, das ihm niemand mehr wegnehmen kann.“