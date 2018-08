Asylwerber in Lehre: "Wir finden kaum Lehrlinge, sind froh um jeden"

„Würde mir noch zwei oder drei Lehrlinge wie Amir wünschen“

Amir, Maler (25). Die Berufsschule hat er mit „gutem Erfolg“ abgeschlossen, in Deutsch einen Zweier im Zeugnis und geht am Wochenende trotzdem noch freiwillig in Deutschkurse. Sogar schwimmen hat Amir gelernt, weil das in Österreich ja alle machen, meint er.

Dass er dennoch einen negativen Asylbescheid bekommen hat, ist für seinen Chef, Christian Schütz von der Malerei Hauser in Linz, völlig unverständlich. „Er ist beispielgebend dafür, wie man sich in kürzester Zeit extrem gut integrieren kann. Das sehen auch andere und nehmen sich ihn hoffentlich als Vorbild.“ Der 25-Jährige ist bald im zweiten Lehrjahr als Maler – und er habe das Potenzial, den Meister zu machen, glaubt Schütz.

Was Amir auszeichnet: „Er ist sehr kommunikativ und höflich. Jeder Vorarbeiter nimmt ihn deshalb gerne mit auf die Baustelle. Er hackelt nicht, weil er die acht Stunden am Tag herunterbiegen muss, sondern weil er etwas lernen will.“ Detail am Rande: Amir spricht Hochdeutsch, während seine Kollegen entweder oberösterreichischen Dialekt oder schlecht Deutsch oder sprechen.

Für seinen Chef steht fest: „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit Amir in Österreich bleiben darf. Ich würde mir noch zwei oder drei wie ihn als Lehrlinge wünschen.“