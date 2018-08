Warum Asylverfahren mehrere Jahre dauern

Man wolle kein „ Asyl durch die Hintertür“, wird man in der ÖVP nicht müde zu betonen, wenn es um ein Bleiberecht für die aktuell rund 900 Asylwerber in Lehrberufen geht. Das „3 plus 2“-Modell aus Deutschland, das Landesrat Rudi Anschober mit der Initiative (ausbildung-statt-abschiebung.at) vorschlägt, scheint politisch kaum umsetzbar, meinen Beobachter.

Warum? Während der Lehre soll das Asylverfahren quasi auf Eis gelegt werden, danach darf der Geselle noch zwei Jahre in Österreich arbeiten, bis das Verfahren wieder aufgenommen wird. Bis dahin sind also fünf Jahre vergangen – eine Zeitspanne, in der sich sein „Aufenthalt verfestigt“ hat, wie Juristen sagen. Eine Abschiebung ist dann nach Europäischer Menschenrechtskonvention kaum noch möglich.

Nun könnte man argumentieren, dass ein Migrant nach dieser Zeit und durch seinen Job ein voll integriertes Mitglied der Gesellschaft geworden ist, das sich selbst erhalten kann. Ein Argument, das bei Türkis-Blau verhallt.