Angehende Krankenpflegerin wurde abgeschoben

Rose (18 Jahre) und Ranya (15 Jahre), zwei bestens integrierte Mädchen, lebten seit drei Jahren mit ihren Eltern und den jüngeren Geschwistern in Österreich, verbrachten hier prägende Jahre ihrer Entwicklung, sprechen perfekt Deutsch. Die gesamte Familie ist westlich orientiert, der knapp 2-jährige Bruder in Österreich geboren. Rose absolvierte bereits ein Jahr die Ausbildung zur Krankenpflegerin, Ranya hatte in einem der Top-Hotels in Salzburg eine Lehrstelle in Aussicht, d.h. sie ging als beste Bewerberin im Auswahlverfahren hervor. Doch weder wird Ranya eine Lehre in der Hotellerie machen können noch Rose Krankenpflegerin werden, denn beide Berufe werden sie im Irak als Frauen nicht ausüben können. In Österreich hingegen herrscht eklatanter Fachkräftemangel, sowohl in der Pflege als auch im Tourismus!

Auf diesen wieder einmal krassen Fall von Abschiebungen wies die Kinder- udn Jugendanwaltschaft Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung hin.

Rose und Ranya wollten gleichberechtigt leben, eine Ausbildung machen, ihr eigenes Geld verdienen, ihren Beruf frei wählen, sich kleiden und ausgehen wie ihr gleichaltriger Freundeskreis, mit dem Fahrrad fahren und schwimmen gehen, die Meinung frei sagen dürfen usw. Eigentlich zwei junge Frauen, die sich perfekt als „Role Models“ oder Vorbilder geeignet hätten, die als Art Kulturvermittlerinnen Österreich beste Dienste erweisen hätten können.

Nichts davon können sie nun realisieren, die ganze Familie ist verzweifelt, die Kleineren weinten und verstanden nicht, warum sie von ihren Freunden und ihrem zu Hause weg müssen. Zu allem Überdruss ist von ihren mühsam erarbeiteten und ersparten wenigen Euro so gut wie nichts übriggeblieben: Davon mussten sie beispielsweise die Übersetzungs- und Beglaubigungskosten für die österreichischen Schulzeugnisse bezahlen, die öffentlichen Verkehrsmittel für zahlreiche behördlichen Wege im Zusammenhang mit der „freiwilligen Rückführung“ sowie – im Gegensatz zu ihren MitschülerInnen - die monatliche Zug- und Busfahrt, um die Krankenpflegeschule besuchen zu können.