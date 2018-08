In diesen Berufen werden asylwerbende Jugendliche ausgebildet

Es war eines der heißesten Themen der vergangenen Woche: Sollen asylwerbende Jugendliche, die eine Lehre absolvieren und einen negativen Asylbescheid erhalten haben, abgeschoben werden oder nicht? Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bezeichnete die Abschiebung von "jungen, gut integrierten Menschen" als "unglücklich", Teile der FPÖ forderten dagegen, Aslywerber gleich ganz von der Lehre auszuschließen. Auch wenn stets betont wurde, dass es sich nur um knapp tausend Fälle handeln würde, gingen die Wogen hoch.

Am Montag veröffentlichte AMS-Chef Johannes Kopf via Twitter die aktuellen Zahlen der asylwerbenden Jugendlichen in Lehrausbildungen. Diese zeigen: Mit Ende Juli waren 1.023 asylwerbende Jugendliche in einer Lehre, mit Abstand die meisten davon - nämlich 359 - in Oberösterreich.