Unterscheiden zwischen Asyl und erwünschter Zuwanderung

Asylwerber werden keine Lehre mehr machen dürfen, hat die Regierung angekündigt. Im Gegenzug soll aber eine reformierte Rot-Weiß-Rot-Card für Mangelberufe kommen, mit Bleiberecht statt Asyl. Noch kennen wir diese Neuregelung nicht, prinzipiell ist so ein Weg, der klar zwischen Asyl und erwünschter Zuwanderung unterscheidet, aber vernünftig. Derzeit enthält die Rot-Weiß-Rot-Karte zu viele Restriktionen, zum Beispiel ein relativ hohes Einkommen, das nachgewiesen werden muss - was auch dazu führte, dass sogar Jungakademiker, die in Österreich ausgebildet wurden, Schwierigkeiten hatten, hier Fuß zu fassen.