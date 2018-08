Nach Strache-Vorstoß: Regierung schafft Lehre für Asylwerber ab

Um diese Debatte zu beenden, wollte die FPÖ die Lehre für Asylwerber jedoch wieder verbieten. Und die ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz, hat nun offenbar eingelenkt. Kurz war 2012, als die Regelung eingeführt wurde, übrigens Staatssekretär für Integration.

Strache hatte zuvor in einem Interview folgendermaßen argumentiert: "Wenn einer kein Bleiberecht hat, sollte er keine Lehre beginnen dürfen". Und ergänzte: "Wir haben genügend anerkannte Flüchtlinge, die nicht arbeiten und keine Lehre haben."

Vergeblicher Appell

Offensichtlich zu spät hat nach diesen Strache-Aussagen Oberösterreichs Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) am Sonntag noch einmal an den Kanzler appelliert. Kurz möge doch die Causa Lehrausbildung für Asylwerber "zur Chefsache machen" und die "Zerstörung dieser letzten Integrationschance abwenden".

Neos-Mandatar Sepp Schellhorn reagierte mit "völligem Unverständnis" auf die Regierungs-Ankündigung: "Das ist völlig realitätsfremd und zynisch".

Kern: "Unsinnig wie bösartig"

Empört reagiert die SPÖ auf die Pläne von Türkis-Blau. "Asylwerbern eine Lehre in gesuchten Berufen zu verunmöglichen und gleichzeitig über die Regionalisierung der Mangelberufsliste vermehrt Arbeitskräfte aus Drittstaaten zu holen, ist so unsinnig wie bösartig. VP und FP vergrößern damit die Probleme, die sie vorgeben zu lösen. Wir haben in Österreich bereits heute die Situation, dass es mehr freie Lehrstellen als Lehrstellensuchende gibt. Die Politik der Regierung schadet unserer Wirtschaft und ist völlig widersinnig", sagte SPÖ-Chef Christian Kern in einer Stellungnahme.