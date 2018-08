Vorstoß aus der FPÖ: Lehre für Asylwerber ganz abschaffen

Der KURIER-Bericht am Freitag über Lehrlinge, die nach einem Negativ-Bescheid eine Abschiebung befürchten, hat Wellen geschlagen – und Teile der FPÖ wollen der seit Monaten andauernden Debatte jetzt offenbar ein Ende setzen. So fordert die burgenländische FPÖ, Asylwerbern den Zugang zur Lehre „wieder komplett und unter allen Umständen zu versagen“. Es dürfe „zu keiner weiteren Vermischung der Bereiche Zuwanderung und Asyl kommen“, betont FPÖ-Klubobmann Geza Molnar.

Ob die Bundespartei diesen Vorstoß unterstützt, wurde am Freitag weder bestätigt noch dementiert. „Der ungeschminkte Wille der Partei ist das Eine“, sagt FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Das Andere sei die Tatsache, dass die Freiheitlichen eine Regierungspartei seien, und da brauche es ein „akkordiertes Vorgehen mit dem Koalitionspartner“.

Ein „Versprechen“, dass jemand nachhaltig am Arbeitsmarkt integriert werden kann, dem kein Aufenthalt in Österreich zusteht, sei falsch, betont der FPÖ-General gegenüber dem KURIER. „Ich habe Vertrauen in die zuständigen Stellen der Bundesregierung, da eine Lösung zu finden.“

Seit 2012 ist die Lehrlingsausbildung für Asylwerber in Mangelberufen erlaubt, sofern sich für die Stelle kein einheimischer Kandidat findet.