Brisantes Urteil könnte Feiertagsregel in Österreich ändern

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs steht unmittelbar bevor. Am 22. Jänner wird in Luxemburg das Urteil verkündet, ob Österreich einen zusätzlichen allgemeinen Feiertag bekommt - zumindest ökonomisch. Es geht um die Frage, ob nicht-evangelischen Arbeitnehmern am Karfreitag ein Feiertagszuschlag zusteht.

Der Generalanwalt des Gerichtshofs hat im April 2018 in seiner Stellungnahme gesagt, dass er in der derzeitigen österreichischen Regelung eine Diskriminierung der nicht-evangelischen Arbeitnehmer erblickt.

In ca. 80 Prozent der Fälle folgt der EuGh der Meinung des Generalanwalts. Ob er es auch diesmal tut, erfährt man am 22. Jänner. An diesem Tag steht "Urteil" in der Causa auf dem Gerichtskalender. Das Urteil wird dann zwar nicht unmittelbar rechtskräftig, aber die Richtung ist vorgegeben. Österreich muss dann eine nicht-diskriminierende Feiertags-Neuregelung schaffen.

Parallele zu Jom Kippur

Wird der Karfreitag tatsächlich zum allgemeinen Feiertag, wären die Folgen brisant, sagt Arbeits- und Sozialrechtsprofessor Wolfgang Mazal zum KURIER. "Ich glaube, man ist sich nicht bewusst, um welche hochsensible Frage es hier geht", meint der Professor, der sich den rechtshistorischen Hintergrund der Feiertagstregelungen in Österreich genau angesehen hat.

Demnach sind alle Feiertage, auch die katholischen, staatliche Feiertage. Und zwar die meisten schon seit der Ersten Republik. Die Feiertage mit katholischem Anlass stehen außerdem seit den 1960ern im Konkordat, einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl.