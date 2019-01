Steuerreform: Zumindest 6 Milliarden Euro Entlastung gefordert

Da die vorerst letzte Steuerreform bei etwa 5,5 Milliarden Euro lag, müsse die neue Entlastung schon bei etwa sechs Milliarden Euro liegen, meint Mahrer. Davon würde rund 3,5 Milliarden Euro auf die Abschaffung der „kalten Progression“ entfallen. Unter „kalter Progression“ versteht man Einnahmenseinbußen trotz Lohnerhöhungen, da der Zuwachs durch höhere Steuersätze und die Inflation regelrecht aufgefressen wird.

„Die Senkung der Unternehmensbesteuerung bedeutet einen Investitionsschub und Jobs“, sagt der WKÖ-Präsident. „Ich möchte nicht mit einem weinenden Auge zuschauen müssen, wie internationale Konzern nicht in Österreich, sondern in Bratislava, Prag und Budapest ihre Standorte gründen.“ Derzeit beträgt die KÖSt in Österreich 25 Prozent, in Tschechien und Slowenien nur 19 Prozent und in der Slowakei 21 Prozent.