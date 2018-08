Harald Mahrer: „Das wird kein Kindergeburtstag“

Welche digitalen Möglichkeiten meinen Sie?

Die jungen Menschen nutzen die digitalen Endgeräte wie Handys, um Essen oder Kleidung zu bestellen, Netflix zu schauen, sich zu informieren und zu kommunizieren. Sie sind ständig online und mit den Technologien wesentlich vertrauter als ältere Menschen. Daher eignet sich der digitale Kanal bestens für die Wissensvermittlung. Das wollen wir massiv ausbauen und so eine triale Ausbildung schaffen. Coding beispielsweise soll ein eigener Lehrberuf werden. Bis die ersten Coder ausgebildet sind, vergehen aber drei Jahre. Diese mittelfristige Strategie müssen wir allerdings jetzt beginnen.

Die wenigsten wissen, was Coder überhaupt machen.

Programmierer als Lehrberuf wirkt vielleicht für viele wie eine Kür, aber ohne Kür keine Zukunft. Wir werden unseren Wohlstand nicht erhalten können, wenn wir es nicht in die Gruppe der führenden Innovationsländer schaffen. Wenn wir nur unser Pflichtprogramm abspulen, dann können wir in Österreich das Licht abdrehen.

Wird es einige Berufe à la longue nicht mehr geben?

Es ändert sich das Fertigkeitsportfolio – in dem einen Beruf mehr, im anderen weniger –, aber es werden sich alle Berufe jedenfalls verändern. Möglicherweise wird man bei einem Friseur in Zukunft ein digitales Scanner-Tool haben, ähnlich einem Spiegel. Der Friseur drückt auf einen Knopf und via Hologramm werden einzelne Frisuren auf mich projiziert. So, dass ich sehe, wie die neue Frisur aussehen könnte. An der Tätigkeit des Friseurs mit waschen, schneiden, föhnen ändert sich nichts. Aber er kann eine neue Serviceleistung anbieten. Dieses Scanner-Tool gibt es übrigens schon.

Eben diese Tools machen vielen auch Angst. Denn im nächsten Schritt, in einem anderen Beruf, können Roboter menschliche Arbeit ersetzen und so Menschen Jobs wegnehmen.

Auch für Roboter oder künstliche Intelligenz braucht es Menschen, die diese bauen und sie trainieren. Pflegeroboter, die es bereits gibt, werden von Menschen programmiert. Der Mensch bekommt Unterstützung, wird aber niemals ersetzt werden. In der Medizin schafft die künstliche Intelligenz viel präzisere Diagnosemöglichkeiten, da Millionen Datensätze verglichen werden können. Die Diagnose selbst und die Behandlung legt aber immer noch der Arzt fest.

Mit all dem geht ein unglaublicher Kultur-, Bewusstseins- und Gesellschaftswandel einher. Ist es nicht auch eine Mentalitätsfrage…

Wir sind in Österreich zu all dem fähig. Allein in der Tourismuswirtschaft zeigt sich, wie gut wir sind. Die allerersten Buchungsplattformen weltweit sind in den 1990ern in Österreich entstanden. Leider haben die Anbieter das Tool nicht global umgesetzt. Kreativität steckt uns im Blut, ist Teil der Österreich-DNA. Das Land war in der Gründerzeit nicht umsonst führend. Heute sitzt die Konkurrenz in Fernost. Das ist der dramatische Unterschied. China hat 1,4 Milliarden Menschen, Indien 1,3 Milliarden, Indonesien 280 Millionen Menschen. Dort steigt die Zahl des kaufkräftigen Mittelstandes. Allein in China wird sich die Zahl derer, die ordentlich Geld ausgeben können, in fünf Jahren von 250 auf 500 Millionen verdoppeln. Die Chinesen sind erfolgshungrig und sie schlafen nicht. Sie werden Entwicklungen, für die wir einige Jahre gebraucht haben, einfach überspringen.

Orts- und Themenwechsel. Vor dem Eingang zur WKO prangt ein Plakat gegen den 12-Stunden-Tag.

Ich freue mich jeden Tag, wenn ich das Plakat sehe. Es erinnert mich, dass ein wesentlicher Punkt des Regierungsprogramms jetzt umgesetzt wurde. Wir tragen damit auch dem Wunsch vieler Betriebe Rechnung, die Flexibilität und Rechtssicherheit wollten. Wir haben damit, und das wird oft außer Acht gelassen, einen Arbeitsrahmen geschaffen, um mit der Dynamik der internationalen Märkte mithalten zu können. 6 von 10 Euro der Wertschöpfung österreichweit hängt am Export. Die Arbeitszeitflexibilisierung ist essenziell, um Auftragsspitzen abdecken zu können. Ich kenne viele, die sich über die Wahlmöglichkeit – mehr Geld oder mehr Zeit – freuen.

Die Gewerkschaft, die die Freiwilligkeitsgarantie des 12-Stunden-Tages massiv bezweifelt, sieht das anders. Über 100.000 Demonstranten Ende Juni waren derselben Meinung. Bereuen Sie eigentlich das WKO-Video und den Song für die Arbeitszeitflexibilisierung, die insbesondere im Internet für Furore und Furor gesorgt haben? Über Stilistik lässt sich immer streiten. Ich bin massiv an einem hohen sozialen Frieden interessiert und war bereits in der Regierung ein Brückenbauer. Das ist auch das, was die Österreicher wollen. Sie wollen das Verbindende, sie wollen kein Streiten in der Regierung. Daher rührt auch der ungewöhnlich hohe Zuspruch, den die neue Regierung hat. Die Sozialpartner müssen sich ebenso weiterentwickeln und das tun sie auch. AK-Präsidentin Anderl, Gewerkschaftschef Katzian, Landwirtschaftskammerpräsident Moosbrugger und ich haben eine sehr gute Gesprächsbasis und sind uns einig, dass wir ein großes Augenmerk auf den sozialen Frieden und den sozialen Ausgleich zu legen haben.